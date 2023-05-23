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Уряд схвалив процедуру оборонних закупівель відповідно до стандартів НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 20:19

Кабінет міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил.

Про це, як пише "Європейська правда"оголосила пресслужба уряду у вівторок.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, рішення зробить оборонне відомство "на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ".

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики", – зазначив він.

Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання для розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

У квітні під час засідання Контактної групи з питань оборони України Резніков обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю в питанні оборонних закупівель.

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Теми: НАТОзброя
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