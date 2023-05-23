Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство одобрило процедуру оборонных закупок в соответствии со стандартами НАТО

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 20:19

Кабинет министров принял постановление, согласно которому Агентство оборонных закупок становится службой Министерства обороны Украины и будет осуществлять закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда"объявила пресс-служба правительства во вторник.

По словам министра обороны Алексея Резникова, решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски", – отметил он.

Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и снабжению для развития механизмов работы Агентства оборонных закупок, отмечается в сообщении.

Напомним, Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до того. Структура, которая создавалась по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, имеет целью сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.

В апреле во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество в вопросе оборонных закупок.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Предоставление Украине F-16 не делает НАТО стороной войны с РФ
Байден перед саммитом НАТО посетит Финляндию, чтобы послать сигнал России – СМИ
12 стран НАТО обсудили укрепление восточного фланга и обороноспособность Украины
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: