Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство одобрило процедуру оборонных закупок в соответствии со стандартами НАТО

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 20:19

Кабинет министров принял постановление, согласно которому Агентство оборонных закупок становится службой Министерства обороны Украины и будет осуществлять закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда"объявила пресс-служба правительства во вторник.

По словам министра обороны Алексея Резникова, решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".

Реклама:

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски", – отметил он.

Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и снабжению для развития механизмов работы Агентства оборонных закупок, отмечается в сообщении.

Напомним, Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до того. Структура, которая создавалась по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, имеет целью сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество в вопросе оборонных закупок.

Темы: НАТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
НАТО
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: