Правительство одобрило процедуру оборонных закупок в соответствии со стандартами НАТО

Кабинет министров принял постановление, согласно которому Агентство оборонных закупок становится службой Министерства обороны Украины и будет осуществлять закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба правительства во вторник.

По словам министра обороны Алексея Резникова, решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".

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"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски", – отметил он.

Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и снабжению для развития механизмов работы Агентства оборонных закупок, отмечается в сообщении.

Напомним, Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до того. Структура, которая создавалась по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, имеет целью сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.

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В апреле во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество в вопросе оборонных закупок.