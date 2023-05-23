"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

Депутатка Київради Ярина Ар’єва визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".

Джерело: Ар'єва у Facebook

Пряма мова: "Я не вживала ніяких наркотиків! Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!

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В останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація".

Деталі: Ар’єва розповіла, що не встигла зреагувати, визнала свою провину і повідомила, що наразі "завершуються перемовини з представниками постраждалої жінки".

Пряма мова: "ДТП відбулось під час блекауту півроку тому, ввечері 27 листопада. Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати.

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Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи.

Ще раз мені дуже шкода і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики".

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