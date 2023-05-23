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"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 23 травня 2023, 20:53
Це дискредитація: депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП
Ярина Ар'єва, фото з її Facebook

Депутатка Київради Ярина Ар’єва визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".

Джерело: Ар'єва у Facebook 

Пряма мова: "Я не вживала ніяких наркотиків! Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!

В останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація".

Деталі: Ар’єва розповіла, що не встигла зреагувати, визнала свою провину і повідомила, що наразі "завершуються перемовини з представниками постраждалої жінки".

Пряма мова: "ДТП відбулось під час блекауту півроку тому, ввечері 27 листопада. Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати. 

Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи.

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Ще раз мені дуже шкода і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики".

Передісторія: 

  • Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. 
  • Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. 
  • Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Теми: КиївнаркотикиДТП
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