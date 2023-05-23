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"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 мая 2023, 20:53
Это дискредитация: депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП
Ярина Арьева, фото из ее Facebook

Депутат Киевсовета Ярина Арьева признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".

Источник: Арьева в Facebook 

Прямая речь: "Я не употребляла никаких наркотиков! Экспертиза, сделанная после ДТП ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода выплывает экспертиза со следами наркотиков, которых я не употребляла. Через полгода!

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В последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы, и это явно спланированная дискредитация".

Детали: Арьева рассказала, что не успела среагировать, признала свою вину и сообщила, что сейчас "завершаются переговоры с представителями пострадавшей женщины".

Прямая речь: "ДТП произошло во время блэкаута полгода назад, вечером 27 ноября. Пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без светоотражающих элементов, я не успела среагировать. 

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Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Моя семья сразу начала помогать этой женщине с лечением, чему есть все подтверждения. Мне очень жаль и я, как водитель, признаю свою вину. И мы сейчас с представителями пострадавшей женщины завершаем переговоры по этому делу.

Еще раз мне очень жаль и я чувствую себя виновной в этом несчастном случае и все время сотрудничала со следствием и буду выполнять свои процессуальные обязанности. Но я категорически опровергаю, что употребляла наркотики".

Предыстория:

  • Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
  • Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo" в состоянии наркотического опьянения. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
  • Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Темы: КиевнаркотикиДТП
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