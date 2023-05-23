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Боррель заочно посперечався з Орбаном: Україна може виграти війну

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 21:15

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про військову та іншу допомогу Україні, Боррель підкреслив, що Європейський Союз "однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити".

"Міністри (оборони країн ЄС – ред.) не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре", – наголосив топ-дипломат ЄС.

За його словами, Україна "сплутала плани Путіна щодо швидкої перемоги і зуміла захистити себе".

Хоча Боррель не уточнив, чиї заяви він коментував, раніше у вівторок в інтерв'ю Bloomberg прем'єр Угорщини Віктор Орбан якраз заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.

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Теми: ЄСУгорщинавійна
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