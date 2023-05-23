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Боррель заочно поспорил с Орбаном: Украина может выиграть войну

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 21:15

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что Украина может победить в полномасштабной войне с Россией.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

Говоря о военной и другой помощи Украине, Боррель подчеркнул, что Европейский Союз "однозначно является лидером в поддержке Украины и будет продолжать это делать".

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"Министры (обороны стран ЕС – ред.) не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому, мол, мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Наоборот, у Украины дела идут хорошо", – подчеркнул топ-дипломат ЕС.

По его словам, Украина "спутала планы Путина относительно быстрой победы и сумела защитить себя".

Хотя Боррель не уточнил, чьи заявления он комментировал, ранее во вторник в интервью Bloomberg премьер Венгрии Виктор Орбан как раз заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

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В МИД Украины заявления венгерского премьера резко раскритиковали.

Темы: ЕСВенгриявойна
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