РФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постало питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну.

Джерело: Маляр в коментарі УП

Пряма мова: "Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання".

Деталі: Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони:

Пряма мова: "Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа".