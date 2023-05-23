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РФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області – Маляр

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 23 травня 2023, 22:21
РФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що після подій у Бєлгородській області РФ перед росіянами постало питання щодо перегрупування своїх сил, які кинуті в Україну.

Джерело: Маляр в коментарі УП

Пряма мова: "Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання".

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Деталі: Також Маляр прокоментувала припущення, що події у Бєлгородській області можуть бути частиною ІПСО української сторони:

Пряма мова: "Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа".

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Теми: МіноборониРосіявійна
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