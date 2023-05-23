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РФ обдумает перегруппировку сил после событий в Белгородской области – Маляр

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 мая 2023, 22:21
РФ обдумает перегруппировку сил после событий в Белгородской области – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что после событий в Белгородской области РФ перед россиянами встал вопрос о перегруппировке своих сил, которые брошены в Украину.

Источник: Маляр в комментарии УП

Прямая речь: "Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос".

Детали: Также Маляр прокомментировала предположение, что события в Белгородской области могут быть частью ИПСО украинской стороны:

Прямая речь: "Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело".

Темы: МинобороныРосcиявойна
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