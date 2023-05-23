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Іспанія не долучиться до "коаліції винищувачів", бо не має F-16 – міністерка оборони

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 23:00

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у вівторок виключила можливість навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 або їхнього постачання, позаяк іспанська авіація сама не має їх на озброєнні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE, Роблес заявила журналістам у вівторок перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Міністерка підкреслила, що позиція Іспанії – "повна й однозначна підтримка України в межах своїх можливостей".

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"Усі знають, що у нас є F-18, у нас є EuroFighter, у нас немає F-16, і тому ані надання, ані навчання не були б можливі", – сказала вона.

Роблес наголосила, що Іспанія робить свій внесок у підтримку України "відповідно до своїх можливостей" і у випадку з винищувачами F-16 "солідарна з іншими країнами", які збираються їх надати й допомогти з навчанням українських льотчиків.

Також вона нагадала, що Іспанія забезпечила навчання понад тисячі українських військовослужбовців, зокрема й екіпажів танків Leopard 2, шість із яких уже перебувають в Україні, а ще чотири – готуються до передання.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.

Теми: Іспаніявинищувачі
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