Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 23:00

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE, Роблес заявила журналистам во вторник перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Министр подчеркнула, что позиция Испании – "полная и однозначная поддержка Украины в пределах своих возможностей".

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", – сказала она.

Роблес подчеркнула, что Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "в соответствии со своими возможностями" и в случае с истребителями F-16 "солидарна с другими странами", которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Также она напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе экипажей танков Leopard 2, шесть из которых уже находятся в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

ВИДЕО ДНЯ

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Темы: Испанияистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

видеоВ оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"

исправленоЭкс-посол США в России призывает учить украинский язык

Зеленский собирал Ставку: говорили об оснащении бригад наступления

Все новости...
Испания
В Испании разбился истребитель F-18, летчик выжил
Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой
В Испании произошел взрыв в парке: есть жертвы
Последние новости
03:31
Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ
03:07
ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды
02:30
Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории
01:40
Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ
00:59
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"
00:27
СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк
23:42
ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП в субботу рассмотрит вопрос о разрешении на арест судьи
23:30
Вучич не распустит правительство под давлением протестов, но уйдет с должности главы своей партии
23:20
Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста
22:58
В начале войны СБУ создала подразделение для диверсионных и контрдиверсионных мероприятий – Малюк
Все новости...
Реклама: