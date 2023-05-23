Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE, Роблес заявила журналистам во вторник перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Министр подчеркнула, что позиция Испании – "полная и однозначная поддержка Украины в пределах своих возможностей".

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", – сказала она.

Роблес подчеркнула, что Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "в соответствии со своими возможностями" и в случае с истребителями F-16 "солидарна с другими странами", которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Также она напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе экипажей танков Leopard 2, шесть из которых уже находятся в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.