Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 23:00

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE, Роблес заявила журналистам во вторник перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Министр подчеркнула, что позиция Испании – "полная и однозначная поддержка Украины в пределах своих возможностей".

Реклама:

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", – сказала она.

Роблес подчеркнула, что Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "в соответствии со своими возможностями" и в случае с истребителями F-16 "солидарна с другими странами", которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Также она напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе экипажей танков Leopard 2, шесть из которых уже находятся в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Темы: Испанияистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Испания
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: