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Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін

Ольга Глущенко Середа, 24 травня 2023, 00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумської області, крім того, вдарили з РСЗВ по околицях селища Велика Писарівка.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, 23 травня зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.

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Зокрема, по Великописарівській громаді зафіксовано 7 вибухів з мінометів.

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

По Шалигинській громаді ворог здійснив 5 вибухів з артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу, 11 вибухів.

Також був обстріл Юнакіївської громади з міномету – 5 вибухів.

Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Крім того, зранку з території РФ по околицях смт Велика Писарівка росіяни гатили з РСЗВ – 4 вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, причіп до трактора, трактор та сівалку.

За попередніми даними, обійшлося без людських жертв.

Теми: Сумська областьобстріл
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