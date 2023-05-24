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Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных общин Сумской области, кроме того, ударили из РСЗО по окрестностям поселка Великая Писаревка.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, 23 мая зафиксировано 37 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Новослободская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская громады.

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В частности, по Великописаревской громаде зафиксировано 7 взрывов из минометов.

Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

По Шалыгинской громаде враг совершил 5 взрывов из артиллерии.

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Белопольская громада подверглась минометному обстрелу, 11 взрывов.

Также был обстрел Юнакиевской громады из миномета - 5 взрывов.

Краснопольская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады.

Кроме того, утром с территории РФ по окрестностям пгт Великая Писаревка россияне били из РСЗО - 4 взрыва. Был поврежден частный жилой дом, гараж, автокран, прицеп к трактору, трактор и сеялку.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

Темы: Сумская областьобстрел
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