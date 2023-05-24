Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных общин Сумской области, кроме того, ударили из РСЗО по окрестностям поселка Великая Писаревка.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: По данным ОВА, 23 мая зафиксировано 37 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Новослободская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская громады.
В частности, по Великописаревской громаде зафиксировано 7 взрывов из минометов.
Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
По Шалыгинской громаде враг совершил 5 взрывов из артиллерии.
Белопольская громада подверглась минометному обстрелу, 11 взрывов.
Также был обстрел Юнакиевской громады из миномета - 5 взрывов.
Краснопольская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады.
Кроме того, утром с территории РФ по окрестностям пгт Великая Писаревка россияне били из РСЗО - 4 взрыва. Был поврежден частный жилой дом, гараж, автокран, прицеп к трактору, трактор и сеялку.
По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.