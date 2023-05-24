Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів

Росія стверджує, що два американські стратегічні бомбардувальники наближалися до російського кордону над Балтійським морем, у Пентагоні відповіли, що мала місце "взаємодія" між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками.

Джерело: російська служба ВВС із посиланням на повідомлення Національного центру управління оборони Росії, CNN

Деталі: За повідомленням Національного центру управління оборони Росії, два американські стратегічні (тобто здатні нести ядерну зброю) бомбардувальники раніше були помічені поблизу російського повітряного простору над Балтійським морем.

Реклама:

У відповідь на це в повітря було піднято винищувач Су-27. У Міноборони не уточнюють, коли саме стався цей інцидент.

"Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники B-1B ВПС США і зайняв встановлену зону чергування в повітрі", - повідомив центр.

"Після видалення іноземних військових літаків від державного кордону РФ російський винищувач повернувся на аеродром базування", - заявили російські військові.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише CNN, Пентагон підтвердив, що мала місце "взаємодія" між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками.

"Наскільки я розумію, це була безпечна і професійна взаємодія з російськими літаками. Тож немає нічого важливого, щоб повідомляти про це", - заявив прес-секретар Пентагону Пат Райдер на пресбрифінгу у вівторок.