Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил

Россия утверждает, что два американских стратегических бомбардировщика приближались к российской границе над Балтийским морем, в Пентагоне ответили, что имело место "взаимодействие" между двумя его бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами.

Источник: русская служба ВВС со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороны России, CNN

Детали: По сообщению Национального центра управления обороны России, два американских стратегических (то есть способных нести ядерное оружие) бомбардировщика ранее были замечены вблизи российского воздушного пространства над Балтийским морем.

В ответ на это в воздух был поднят истребитель Су-27. В Минобороны не уточняют, когда именно произошел этот инцидент.

"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе", - сообщил центр.

"После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

Как пишет CNN, Пентагон подтвердил, что имело место "взаимодействие" между двумя его бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами.

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"Насколько я понимаю, это было безопасное и профессиональное взаимодействие с российскими самолетами. Поэтому нет ничего важного, чтобы сообщать об этом", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер на пресс-брифинге во вторник.