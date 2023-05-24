На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують нові так звані "медичні огляди", під приводом яких планують вивезення українських дітей у Росію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти запланували проведення нових "медичних оглядів" для дітей тимчасово окупованої Луганщини, щоб підготувати їх до подальшого вивезення на територію РФ".

Деталі: У ЦНС пояснюють, що так звані "медичні огляди" на тимчасово окупованих територіях є фікцією, яку росіяни використовують як причину для подальшого вивезення дітей до РФ.

"Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах Російської Федерації", – зазначають у повідомленні спротиву.

У Центрі додають, що російський уряд виділив понад 1,4 млн рублів на проведення "профілактичних медичних оглядів" у 2023 році.