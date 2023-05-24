Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики планируют новые так называемые "медицинские осмотры", под предлогом которых планируют вывоз украинских детей в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты запланировали проведение новых "медицинских осмотров" для детей временно оккупированной Луганщины, чтобы подготовить их к дальнейшему вывозу на территорию РФ".

Реклама:

Детали: В ЦНС объясняют, что так называемые "медицинские осмотры" на временно оккупированных территориях являются фикцией, которую россияне используют как причину для дальнейшего вывоза детей в РФ.

"Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их "на лечение" в медицинских учреждениях Российской Федерации", - отмечают в сообщении сопротивления.

В Центре добавляют, что российское правительство выделило более 1,4 млн рублей на проведение "профилактических медицинских осмотров" в 2023 году.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
оккупация
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: