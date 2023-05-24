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На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики планируют новые так называемые "медицинские осмотры", под предлогом которых планируют вывоз украинских детей в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты запланировали проведение новых "медицинских осмотров" для детей временно оккупированной Луганщины, чтобы подготовить их к дальнейшему вывозу на территорию РФ".

Детали: В ЦНС объясняют, что так называемые "медицинские осмотры" на временно оккупированных территориях являются фикцией, которую россияне используют как причину для дальнейшего вывоза детей в РФ.

"Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их "на лечение" в медицинских учреждениях Российской Федерации", - отмечают в сообщении сопротивления.

В Центре добавляют, что российское правительство выделило более 1,4 млн рублей на проведение "профилактических медицинских осмотров" в 2023 году.

Темы: оккупацияЛуганская область
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