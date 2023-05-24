Обстріли Херсонщини: росіяни вбили ще двох осіб і трьох поранили
Середа, 24 травня 2023, 07:42
За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши по Херсонщині 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: В ОВА уточнили, що місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, запустивши 147 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі.
Через російську агресію в Херсонській області дві людини загинули, ще троє дістали поранення.
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