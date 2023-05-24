Обстріли Херсонщини: росіяни вбили ще двох осіб і трьох поранили

За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши по Херсонщині 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: В ОВА уточнили, що місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, запустивши 147 снарядів.

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