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Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
иллюстративное фото фото Getty Images

За минувшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив по Херсонщине 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: В ОВА уточнили, что город Херсон враг обстрелял 11 раз, запустив 147 снарядов.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии в Херсонской области два человека погибли, еще трое получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрел
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