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Залужний говорив із Каволі про посилення української ППО і винищувачі

Олена РощінаСереда, 24 травня 2023, 08:11

Головнокомандувач Збройних силу України Валерій Залужний обговорив із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: Facebook-сторінка головнокомандувача ЗС України

Деталі: Залужний і Каволі говорили 23 травня.

Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів були ключовими темами їхньої розмови.

Генерали також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. 

Залужний розповів Каволі про кількісний та якісний склад українського війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

Співрозмовники домовилися і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.

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Теми: ЗалужнийППОвинищувачіСША
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