Залужный говорил с Каволи об усилении украинской ПВО и истребителях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны Украины.

Источник: Facebook-страница главнокомандующего ВС Украины

Детали: Залужный и Каволи говорили 23 мая.

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Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами их разговора.

Генералы также обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.

Залужный рассказал Каволи о количественном и качественном составе украинского войска и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад.

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Собеседники договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины.