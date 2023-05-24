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Залужный говорил с Каволи об усилении украинской ПВО и истребителях

Елена РощинаСреда, 24 мая 2023, 08:11

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны Украины.

Источник: Facebook-страница главнокомандующего ВС Украины

Детали: Залужный и Каволи говорили 23 мая.

Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами их разговора.

Генералы также обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. 

Залужный рассказал Каволи о количественном и качественном составе украинского войска и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад.

Собеседники договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины.

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Темы: ЗалужныйПВОистребителиСША
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