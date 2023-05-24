У Раді Федерації РФ пригрозили Санду за готовність арештувати Путіна

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що Росія може порушити кримінальну справу проти президентки Молдови Маї Санду й оголосити її в міжнародний розшук.

Про це, як пише "Європейська правда", Джабаров заявив 23 травня у своєму Telegram-каналі.

За словами Джабарова, Санду можуть звинуватити в погрозах на адресу президента РФ Володимира Путіна.

"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії. Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав в її країну, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви", – написав Джабаров.

23 травня Санду заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує Путіна, якщо він приїде в країну.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей.

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