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У Раді Федерації РФ пригрозили Санду за готовність арештувати Путіна

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 09:44

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що Росія може порушити кримінальну справу проти президентки Молдови Маї Санду й оголосити її в міжнародний розшук. 

Про це, як пише "Європейська правда", Джабаров заявив 23 травня у своєму Telegram-каналі.

За словами Джабарова, Санду можуть звинуватити в погрозах на адресу президента РФ Володимира Путіна.

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"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії. Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав в її країну, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви", – написав Джабаров.

23 травня Санду заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує Путіна, якщо він приїде в країну.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. 

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Дивіться також блог "ЄвроПравди" про те, як Санду заговорила жорстко про Росію та Путіна.

Теми: РосіяМолдоваПутінтрибунал
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