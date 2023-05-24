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В Совете Федерации РФ пригрозили Санду за готовность арестовать Путина

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 09:44

Первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия может возбудить уголовное дело против президента Молдовы Майи Санду и объявить ее в международный розыск. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", Джабаров заявил 23 мая в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Санду могут обвинить в угрозах в адрес президента РФ Владимира Путина.

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"Похоже, у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, которая занимает должность президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависят от Москвы", – написал Джабаров.

23 мая Санду заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует Путина, если он приедет в страну.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконной депортацией украинских детей. 

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Смотрите также блог "ЕвроПравды" о том, как Санду заговорила жестко о России и Путине.

Темы: РосcияМолдоваПутинтрибунал
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