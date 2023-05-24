Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навчання українських військових на танках Abrams розпочнуться наступного тижня - Пентагон

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 10:28

Українські військовослужбовці розпочнуть навчання на танках M1A1 Abrams приблизно наступного тижня.

Про це у коментарі Voice of America розповів речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, очікується, що американські інструктори почнуть тренування українців на танках M1A1 Abrams "протягом наступного тижня або близько того".

Крім того, ще один військовий посадовець на умовах анонімності розповів, що цього тижня близько 250 українців прибудуть до Німеччини на навчання.

Українські військові тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця.

Американські офіційні особи заявили, що інша партія M1A1 Abrams перебуває на ремонті в США і буде доставлена в Україну до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватимуть близько 10 тижнів. Українців навчать, як керувати танками, як маневрувати в ближньому бою, а також технічному обслуговуванні танків.

ВІДЕО ДНЯ

За словами посадовця, структура навчань буде подібною до попередніх тренувань, проведених під керівництвом США на бойових машинах Bradley та Stryker.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.

Теми: танкиУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
танки
Пентагон: 31 танк Abrams уже в Німеччині, найближчим часом почнуться навчання українців
Український танк "Оплот" позбавили російських компонентів
Франція у найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин і легких танків
Останні новини
12:27
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
Усі новини...
Реклама: