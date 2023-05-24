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Обучение украинских военных на танках Abrams начнется на следующей неделе – Пентагон

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 10:28

Украинские военнослужащие начнут обучение на танках M1A1 Abrams примерно на следующей неделе.

Об этом в комментарии Voice of America рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ожидается, что американские инструкторы начнут тренировки украинцев на танках M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того".

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Кроме того, еще один военный чиновник на условиях анонимности рассказал, что на этой неделе около 250 украинцев прибудут в Германию на обучение.

Украинские военные будут тренироваться на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца.

Американские официальные лица заявили, что другая партия M1A1 Abrams находится на ремонте в США и будет доставлена в Украину к осени.

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Ожидается, что учения в Германии продлятся около 10 недель. Украинцев научат, как управлять танками, как маневрировать в ближнем бою, а также техническому обслуживанию танков.

По словам чиновника, структура учений будет схожа с предыдущими тренировками, проведенными под руководством США на боевых машинах Bradley и Stryker.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны и трудны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

Темы: танкиУкраинаСША
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