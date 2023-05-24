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СБУ спіймала агента РФ, який "зливав" позиції захисників під Бахмутом і Авдіївкою 

Альона Мазуренко Середа, 24 травня 2023, 10:43
СБУ спіймала агента РФ, який зливав позиції захисників під Бахмутом і Авдіївкою 
фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського агента, який "зливав" ворогу позиції українських оборонців під Бахмутом та Авдіївкою.

Джерело: Служба безпеки, Віницька обласна прокуратура

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області.

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Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька".

Деталі: Трьох його спільників співробітники СБУ затримали у грудні минулого року.

Цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

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Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "мдб днр" у тимчасово окупованій Горлівці.

Загарбники планували використати ці дані для обстрілів позицій підрозділів Сил оборони.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "мдб днр" в окупованій Горлівці.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою.

 

Теми: СБУдержзрада
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