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СБУ поймала агента РФ, который "сливал" позиции защитников под Бахмутом и Авдеевкой

Алена МазуренкоСреда, 24 мая 2023, 10:43
СБУ поймала агента РФ, который сливал позиции защитников под Бахмутом и Авдеевкой
фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, который "сливал" врагу позиции украинских защитников под Бахмутом и Авдеевкой.

Источник: Служба безопасности, Винницкая областная прокуратура

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области.

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Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка".

Детали: Трех его сообщников сотрудники СБУ задержали в декабре прошлого года.

Этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

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Полученные сведения российский агент передавал своему "куратору" из подконтрольного агрессору "мдб днр" во временно оккупированной Горловке.

Захватчики планировали использовать эти данные для обстрелов позиций подразделений Сил обороны.

Сообщается, что контрразведчики СБУ своевременно разоблачили вражеского пособника, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Приспешником РФ оказался 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей "мдб днр" в оккупированной Горловке.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: СБУгосизмена
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