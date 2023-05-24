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СБУ поймала агента РФ, который "сливал" позиции защитников под Бахмутом и Авдеевкой

Алена МазуренкоСреда, 24 мая 2023, 10:43
СБУ поймала агента РФ, который сливал позиции защитников под Бахмутом и Авдеевкой
фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, который "сливал" врагу позиции украинских защитников под Бахмутом и Авдеевкой.

Источник: Служба безопасности, Винницкая областная прокуратура

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области.

Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка".

Детали: Трех его сообщников сотрудники СБУ задержали в декабре прошлого года.

Этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

 

Полученные сведения российский агент передавал своему "куратору" из подконтрольного агрессору "мдб днр" во временно оккупированной Горловке.

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Захватчики планировали использовать эти данные для обстрелов позиций подразделений Сил обороны.

Сообщается, что контрразведчики СБУ своевременно разоблачили вражеского пособника, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Приспешником РФ оказался 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей "мдб днр" в оккупированной Горловке.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: СБУгосизмена
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