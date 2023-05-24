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Захід готовий підтримувати Україну роками, розрахунок РФ на втому не спрацює - прем'єр Британії

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 10:57

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що підтримка України з боку Заходу триватиме "роками".

Про це він сказав на оборонній конференції в Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Сунак наголосив, що стратегія Росії, яка вичікує, що на Заході "втомляться, занудьгують та не допомагатимуть", не спрацює.

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"Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні і двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", – зазначив він.

Британський прем'єр наголосив, що обіцянки Заходу щодо довгострокової підтримки спрямовані як на те, щоб дати Україні впевненість у її здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

Сунак також сказав, що правильний і єдиний напрям дій для Росії – це вивести війська і зупинити розв'язану нею війну.

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Він додав, що контрнаступ України має "всі шанси на успіх", і сказав, що "варто пам'ятати, що те, що Україна робила протягом останнього року, є [успішним] контрнаступом".

Раніше Сунак заявляв, що спроби заморозити війну в Україні на тому етапі, на якому вона перебуває, є "абсолютно неправильними" і повинні бути припинені.

Він також наголошував, що Україна має не лише виграти війну, а й досягти тривалого і справедливого миру.

Теми: УкраїнаРосіявійнаСунак
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