Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запад готов поддерживать Украину годами, расчет РФ на усталость не сработает – премьер Британии

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 10:57

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться "годами".

Об этом он сказал на оборонной конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Сунак отметил, что стратегия России, которая выжидает, что на Западе "устанут, заскучают и не будут помогать", не сработает.

Реклама:

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – отметил он.

Британский премьер подчеркнул, что обещания Запада по долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы дать Украине уверенность в ее способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.

Сунак также сказал, что правильное и единственное направление действий для России – это вывести войска и остановить развязанную ею войну.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что контрнаступление Украины имеет "все шансы на успех", и сказал, что "стоит помнить, что то, что Украина делала в течение последнего года, является [успешным] контрнаступлением".

Ранее Сунак заявлял, что попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится,"абсолютно неправильны" и должны быть прекращены.

Он также подчеркивал, что Украина должна не только выиграть войну, но и достичь длительного и справедливого мира.

Темы: УкраинаРосcиявойнаСунак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: