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Запад готов поддерживать Украину годами, расчет РФ на усталость не сработает – премьер Британии

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 10:57

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться "годами".

Об этом он сказал на оборонной конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Сунак отметил, что стратегия России, которая выжидает, что на Западе "устанут, заскучают и не будут помогать", не сработает.

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – отметил он.

Британский премьер подчеркнул, что обещания Запада по долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы дать Украине уверенность в ее способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.

Сунак также сказал, что правильное и единственное направление действий для России – это вывести войска и остановить развязанную ею войну.

Он добавил, что контрнаступление Украины имеет "все шансы на успех", и сказал, что "стоит помнить, что то, что Украина делала в течение последнего года, является [успешным] контрнаступлением".

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Ранее Сунак заявлял, что попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится,"абсолютно неправильны" и должны быть прекращены.

Он также подчеркивал, что Украина должна не только выиграть войну, но и достичь длительного и справедливого мира.

Темы: УкраинаРосcиявойнаСунак
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