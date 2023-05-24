ДТП Ар'євої: прокуратура спростовує версію депутатки про невживання наркотиків

Сліди вживання марихуани були виявлені в організмі підозрюваної депутатки Київради Ярини Ар'євої одразу після скоєння ДТП з тяжкими наслідками, токсикологічна експертиза це також підтвердила.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі "Українській правді"

Деталі: Маючи дозвіл на розголошення даних досудового розслідування, пресслужба прокуратури спростовує заяви Ар'євої, покроково відтворюючи картину дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 листопада 2022 року в столиці.

1. За даними слідства, підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Депутатка посилається на те, що інцидент стався в темну пору доби в часи блекауту, в прокуратурі опонують, що пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою "зебра", що має світловідбиваючий ефект, та попереджувальними дорожніми знаками.

"Тобто водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода та дати їй можливість перейти дорогу, однак не зробила цього, заподіявши потерпілій численних тяжких травм", – наголошує Максимець.

фото, надане уп прокуратурою

2. Речниця підкреслює: одразу після ДТП для проведення оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, Ар’єву доставили до лікарні. Лікарка виявила в неї візуальні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння білкової оболонки очей, сухість в роті, підозрілість тощо. Клінічна картина була зафіксована у відповідному акті.

ВІДЕО ДНЯ

Для перевірки цих доводів водійці запропонували здати відповідні аналізи для проведення лабораторного дослідження. Ємність із біологічними зразками була опломбована у присутності водійки.

За результатами цього дослідження в організмі Ар’євої виявили сліди канабіноїдів, про що був складений відповідний акт та висновок.

На початку грудня 2022 року підозрювана сама прийшла до медустанови, щоб отримати висновок її медичного огляду. Там їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. У подальшому підозрювана розписалася про те, що вона отримала висновок її медичного огляду, додають у прокуратурі.

"Таким чином вчорашні твердження підозрюваної про те, "що експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила" - є абсолютною неправдою, - наголошує Максимець.

Для перевірки первинних лабораторних досліджень була призначена судово-медична токсикологічна експертиза, яка повністю підтвердила попередні висновки.

На уточнююче запитання щодо тривалого періоду між скоєнням ДТП і підозрою Максимець роз'яснила УП зокрема наступне.

Пряма мова: "У водійки була своя версія того, що трапилося. Вона стверджувала, що збила жінку не на пішохідному переході, а поза ним. І що якась перешкода завадила її огляду частини дороги.

Це важливі обставини, які потрібно було перевірити слідчим шляхом. Безпосередніх свідків, які б бачили момент наїзду, на жаль, немає. Після скоєння ДТП Ар‘єва від показів відмовилась, потерпіла ж перебувала в реанімації.

Для перевірки версії водійки була призначена автотехнічна експертиза механізму наїзду на пішохода та проведено слідчий експеримент. Їхні висновки повністю спростували версію Ар'євої. Більше того, вчинити наїзд за тих обставин про які вона стверджувала неможливо. Удар би прийшовся на іншу сторону тіла потерпілої".

Деталі: Речниця прокуратури резюмує: станом на сьогодні в межах слідства проведено слідчий експеримент, допити потерпілої та свідків, судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзду на пішохода.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її тяжкими наслідками.

23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній Ар’євій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 8 години вечора до 6 ранку строком на 2 місяці.

Прокуратура буде його оскаржувати.

Що передувало: Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння.

Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.