ДТП Арьевой: прокуратура опровергает версию депутата о неупотреблении наркотиков

Следы употребления марихуаны были обнаружены в организме подозреваемой депутата Киевсовета Ярины Арьевой сразу после совершения ДТП с тяжелыми последствиями, токсикологическая экспертиза это также подтвердила.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Имея разрешение на разглашение данных досудебного расследования, пресс-служба прокуратуры опровергает заявления Арьевой, пошагово воспроизводя картину дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27 ноября 2022 года в столице.

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1. По данным следствия, подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Депутат ссылается на то, что инцидент произошел в темное время суток во время блэкаута, в прокуратуре оппонируют, что пешеходный переход обозначен дорожной разметкой "зебра", имеющей светоотражающий эффект, и предупредительными дорожными знаками.

"То есть водитель объективно имела возможность увидеть пешехода и дать ей возможность перейти дорогу, однако не сделала этого, причинив потерпевшей многочисленные тяжелые травмы", - отмечает Максимец.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПРОКУРАТУРОЙ

2. Пресс-секретарь подчеркивает: сразу после ДТП для проведения осмотров на состояние алкогольного и наркотического опьянения, Арьеву доставили в больницу. Врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Клиническая картина была зафиксирована в соответствующем акте.

Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, о чем был составлен соответствующий акт и заключение.

В начале декабря 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра, добавляют в прокуратуре.

"Таким образом вчерашние утверждения подозреваемой о том, "что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила" - являются абсолютной неправдой, - отмечает Максимец.

Для проверки первичных лабораторных исследований была назначена судебно-медицинская токсикологическая экспертиза, которая полностью подтвердила предварительные выводы.

На уточняющий вопрос относительно длительного периода между совершением ДТП и подозрением Максимец разъяснила УП в частности следующее.

Прямая речь: "У водителя была своя версия случившегося. Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие помешало ее обзору части дороги.

Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем. Непосредственных свидетелей, которые бы видели момент наезда, к сожалению, нет. После совершения ДТП Арьева от показаний отказалась, потерпевшая же находилась в реанимации.

Для проверки версии водителя была назначена автотехническая экспертиза механизма наезда на пешехода и проведен следственный эксперимент. Их заключения полностью опровергли версию Арьевой. Более того, совершить наезд при тех обстоятельствах о которых она утверждала невозможно. Удар бы пришелся на другую сторону тела потерпевшей".

Детали: Спикер прокуратуры резюмирует: на сегодня в рамках следствия проведен следственный эксперимент, допросы потерпевшей и свидетелей, судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза по механизму наезда на пешехода.

По заключению экспертов, причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД, находящихся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его тяжелыми последствиями.

23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой Арьевой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 8 часов вечера до 6 утра сроком на 2 месяца.

Прокуратура будет его обжаловать.

Что предшествовало: Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.