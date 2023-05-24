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Бєлгородський губернатор скаржиться на атаку дронів: постраждав Бєлгород

Альона Мазуренко Середа, 24 травня 2023, 11:23
Бєлгородський губернатор скаржиться на атаку дронів: постраждав Бєлгород
ФОТО ROSBALT.RU

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що вночі область атакувала велика кількість атак безпілотників.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: Гладков заявляє, що з більшою частиною російське ППО впоралося, але є пошкодження в Бєлгороді, у Борисівському районі, у Бєлгородському районі.

Зокрема постраждали адміністративні будівлі.

За його словами, у Яковлевському окрузі уночі з безпілотників двічі скинули вибухові пристрої в селищі Томарівка на дві адміністративні будівлі. На одній будівлі пошкоджено покрівлю, на іншій - покрівлю та плиту перекриття.

Він також повідомив про роботу безпілотника у Новій Таволжанці та нібито про обстріл околиці села Терезівка Шебекинського округу.

Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, триває невелика пожежа. Гладков також заявив, що не знає, чому на газопроводі виникла пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

У Грайворонському районі триває з відновлення електропостачання. Після цього відновиться водопостачання та стільниковий зв'язок.

У лікарнях перебуває 9 осіб: 3 людини в реанімації у важкому стані, 6 осіб уже у відділеннях.

Теми: Росіявійна
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