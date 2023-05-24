Белгородский губернатор жалуется на атаку дронов: пострадал Белгород
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что ночью область атаковало большое количество атак беспилотников.
Источник: Гладков в Telegram
Детали: Гладков заявляет, что с большей частью российское ПВО справилось, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе.
В частности пострадали административные здания.
По его словам, в Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия.
Он также сообщил о работе беспилотника в Новой Таволжанке и якобы об обстреле окраины села Терезовка Шебекинского округа.
Гладков заявил, что в Грайворонском округе поврежден газопровод, продолжается небольшой пожар. Гладков также заявил, что не знает, почему на газопроводе возник пожар.
В Грайворонском районе продолжается по восстановлению электроснабжения. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.
В больницах находится 9 человек: 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях.