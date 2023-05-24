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Белгородский губернатор жалуется на атаку дронов: пострадал Белгород

Алена МазуренкоСреда, 24 мая 2023, 11:23
Белгородский губернатор жалуется на атаку дронов: пострадал Белгород
ФОТО ROSBALT.RU

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что ночью область атаковало большое количество атак беспилотников.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: Гладков заявляет, что с большей частью российское ПВО справилось, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе.

В частности пострадали административные здания.

По его словам, в Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия.

Он также сообщил о работе беспилотника в Новой Таволжанке и якобы об обстреле окраины села Терезовка Шебекинского округа.

Гладков заявил, что в Грайворонском округе поврежден газопровод, продолжается небольшой пожар. Гладков также заявил, что не знает, почему на газопроводе возник пожар.

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В Грайворонском районе продолжается по восстановлению электроснабжения. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.

В больницах находится 9 человек: 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях.

Темы: Росcиявойна
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