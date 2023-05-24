Підбурював до провокацій в Лаврі: СБУ поставила хрест на діях блогера РПЦ
Служба безпеки нейтралізувала у Києві антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і підбурював до провокацій у Києва-Печерській Лаврі.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".
Деталі: За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.
Зокрема, він підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких звинувачував Україну "у розв’язанні війни".
Також свої виступи блогер записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.
Після початку війни він публічно підтримав агресивну політику Кремля і виправдовував захоплення українських територій.
Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.
На підставі зібраних доказів блогеру повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.