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Підбурював до провокацій в Лаврі: СБУ поставила хрест на діях блогера РПЦ

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 12:20
Підбурював до провокацій в Лаврі: СБУ поставила хрест на діях блогера РПЦ
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала у Києві антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і підбурював до провокацій у Києва-Печерській Лаврі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

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Деталі: За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

 

Зокрема, він підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких звинувачував Україну "у розв’язанні війни".

Також свої виступи блогер записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

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Після початку війни він публічно підтримав агресивну політику Кремля і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів блогеру повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Теми: СБУрелігіявійна
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