Подстрекал к провокациям в Лавре: СБУ поставила крест на действиях блогера РПЦ

Служба безопасности нейтрализовала в Киеве антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и подстрекал к провокациям в Киево-Печерской Лавре.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".

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Детали: По данным следствия, он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.

В частности, он подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых обвинял Украину "в развязывании войны".

Также свои выступления блогер записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

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После начала войны он публично поддержал агрессивную политику Кремля и оправдывал захват украинских территорий.

Во время обысков у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.

На основании собранных доказательств блогеру сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.