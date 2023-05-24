Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин вважає, що в України тепер одна з найсильніших армій світу

Тетяна ЛозовенкоСереда, 24 травня 2023, 12:27
Пригожин вважає, що в України тепер одна з найсильніших армій світу
Пригожин, скрін з інтерв'ю

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вважає, що в України тепер одна з найсильніших армій у світі, водночас першою армією, на його думку, є "Вагнер".

Джерело: Пригожин в інтерв’ю прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову

Пряма мова: "Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім – обісралися і відійшли. Далі – до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього? Вже час плутається – Ізюм, Лиман. І якось у нас все не складається.

Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Українці були просто колишньою республікою СРСР. У них була українська мова, і всі до неї із повагою ставилися, у тому числі в СРСР. 

Таким чином, щодо денацифікації… Ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Це як греки у часи процвітання Греції. Ми легітимізували Україну.

Тепер - щодо демілітаризації… Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків, - тепер в них 5 000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки –  ми її хрін знає як мілітаризували".

Деталі: Пригожин назвав українську армією однією з найсильніших у світі. Водночас, на його думку, першою армією у світі є "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми воювали у багатьох місцях, багато з ким. Ми знаємо, як воюють американці, французи, трусливі війська ООН, африканські племена. Сьогодні ПВК "Вагнер" – краща армія у світі. Ми перемагали завжди і всіх. Але за нею… Я думаю, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій. В них високий рівень організації, підготовки, озброєння, розвідки. Вони працюють на радянському та натовському однаково успішно. Вони абсолютно філософськи ставляться до втрат, яких вони зазнають. В них все йде на досягнення верховної цілі, як у нас під час Другої світової. Але більш технологічно і чітко".

Більше деталей: Також очільник ПВК "Вагнер" заявив, що "слухається Путіна", а міністра оборони РФ Сергія Шойгу треба "на мило".

Пряма мова: "Якщо система побудована на тому, що треба вилизувати дупу, то ПВК Вагнера це робити не буде. Основна проблема в Шойгу і Герасимові. Це дві людини, які своїм рішенням блокували нам усе, незважаючи на заяву президента про те, що снаряди є.

Якщо сьогодні Мізінцев стає міністром оборони, а Суровікін - начальником Генштабу, то це була б нормальна структура. Моє політичне кредо: батьківщину люблю, Путіна слухаюся, Шойгу на мило, воювати будемо далі".

Теми: Пригожинарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ – джерело

Атаки безпілотниками і прорив кордону є "формувальними операціями" України – FT

Усі новини...
Пригожин
Пригожин пропонує Росії шлях Північної Кореї, щоб не "про*рати" країну
Відхід "Вагнера" з передової з 1 червня дасть змогу ЗСУ почати контратаки – ISW 
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
Останні новини
16:51
У Новій Зеландії пасажирів зважуватимуть перед посадкою на літак
16:50
Німеччина сумнівається в здатності Угорщини до головування в ЄС в 2024 році
16:22
Російське МВС оголосило в розшук Залужного
16:21
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело
16:21
Улюбленицю Путіна Нетребко повернули в італійську оперу "Ла Скала"
16:18
Два російських чиновники через однокласника в "Укроборонпромі" шпигували в Києві
16:11
Хакери атакували російський технологічний комплекс "Сколково"
16:08
Окупанти викрали та кинули в підвал журналістку з Мелітополя
15:57
"Зараз простіше наркотики купити в Києві, ніж рублі": власник обмінок про бізнес
15:43
МОН спростувало фейк про нібито підписання меморандуму з фондом, який просуває права ЛГБТ
Усі новини...
Реклама: