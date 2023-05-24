Пригожин вважає, що в України тепер одна з найсильніших армій світу

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вважає, що в України тепер одна з найсильніших армій у світі, водночас першою армією, на його думку, є "Вагнер".

Джерело: Пригожин в інтерв’ю прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову

Пряма мова: "Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім – обісралися і відійшли. Далі – до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього? Вже час плутається – Ізюм, Лиман. І якось у нас все не складається.

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Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Українці були просто колишньою республікою СРСР. У них була українська мова, і всі до неї із повагою ставилися, у тому числі в СРСР.

Таким чином, щодо денацифікації… Ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі. Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Це як греки у часи процвітання Греції. Ми легітимізували Україну.

Тепер - щодо демілітаризації… Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків, - тепер в них 5 000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки – ми її хрін знає як мілітаризували".

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Деталі: Пригожин назвав українську армією однією з найсильніших у світі. Водночас, на його думку, першою армією у світі є "Вагнер".

Пряма мова: "Ми воювали у багатьох місцях, багато з ким. Ми знаємо, як воюють американці, французи, трусливі війська ООН, африканські племена. Сьогодні ПВК "Вагнер" – краща армія у світі. Ми перемагали завжди і всіх. Але за нею… Я думаю, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій. В них високий рівень організації, підготовки, озброєння, розвідки. Вони працюють на радянському та натовському однаково успішно. Вони абсолютно філософськи ставляться до втрат, яких вони зазнають. В них все йде на досягнення верховної цілі, як у нас під час Другої світової. Але більш технологічно і чітко".

Більше деталей: Також очільник ПВК "Вагнер" заявив, що "слухається Путіна", а міністра оборони РФ Сергія Шойгу треба "на мило".

Пряма мова: "Якщо система побудована на тому, що треба вилизувати дупу, то ПВК Вагнера це робити не буде. Основна проблема в Шойгу і Герасимові. Це дві людини, які своїм рішенням блокували нам усе, незважаючи на заяву президента про те, що снаряди є.

Якщо сьогодні Мізінцев стає міністром оборони, а Суровікін - начальником Генштабу, то це була б нормальна структура. Моє політичне кредо: батьківщину люблю, Путіна слухаюся, Шойгу на мило, воювати будемо далі".