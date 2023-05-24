Пригожин считает, что у Украины теперь одна из самых сильных армий мира

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что у Украины теперь одна из сильнейших армий в мире, при этом первой армией, по его мнению, является "Вагнер".

Источник: Пригожин в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову

Прямая речь: "Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом - обосрались и отошли. Дальше - до Херсона. Обосрались, отошли. После этого или до этого? Уже время путается - Изюм, Лиман. И как-то у нас все не складывается.

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Спецоперация делалась для денацификации и демилитаризации. Украинцы были просто бывшей республикой СССР. У них был украинский язык, и все к нему с уважением относились, в том числе в СССР.

Таким образом, относительно денацификации... Мы сделали Украину нацией, известной всем во всем мире. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это как греки во времена процветания Греции. Мы легитимизировали Украину.

Теперь - о демилитаризации... Если они имели в начале спецоперации условных 500 танков, - теперь у них 5 000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, сейчас умеет воевать 400 тысяч. Как мы ее демилитаризовали? Получается, что наоборот - мы ее хрен знает как милитаризовали".

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Детали: Также Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире. В то же время, по его мнению, первой армией в мире является "Вагнер".

Прямая речь: "Мы воевали во многих местах, много с кем. Мы знаем, как воюют американцы, французы, трусливые войска ООН, африканские племена. Сегодня ЧВК "Вагнер" - лучшая армия в мире. Мы побеждали всегда и всех. Но за ней... Я думаю, что украинцы сегодня - одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, подготовки, вооружения, разведки. Они работают на советском и натовском одинаково успешно. Они абсолютно философски относятся к потерям, которые они несут. У них все идет на достижение верховной цели, как у нас во время Второй мировой. Но более технологично и четко".

Больше деталей: Также глава ЧВК "Вагнер" заявил, что "слушается Путина", а министра обороны РФ Сергея Шойгу надо "на мыло".

Прямая речь: "Если система построена на том, что надо вылизывать задницу, то ЧВК Вагнера это делать не будет. Основная проблема в Шойгу и Герасимове. Это два человека, которые своим решением блокировали нам все, несмотря на заявление президента о том, что снаряды есть.

Если сегодня Мизинцев становится министром обороны, а Суровикин - начальником Генштаба, то это была бы нормальная структура.

Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше".