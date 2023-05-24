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Зеленський провів Ставку: увага до переходу на нові типи літаків

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 12:40
Зеленський провів Ставку: увага до переходу на нові типи літаків
Володимир Зеленський, фото: getty Images

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія".

Деталі: Президент повідомив, що на Ставці розглядали питання щодо стану та забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. "Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", - сказав Зеленський.

Також розпочато роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - підкреслив президент.

Теми: ставкаЗеленськийвійна
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