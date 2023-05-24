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Зеленский провел Ставку: внимание к переходу на новые типы самолетов

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 12:40
Зеленский провел Ставку: внимание к переходу на новые типы самолетов
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Очередная Ставка. Об оперативной ситуации доложили главком, ГУР МО, командующие ОСУВ "Хортица" и "Таврия".

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Детали: Президент сообщил, что на Ставке рассматривали вопрос о состоянии и обеспечении боеприпасами передовых подразделений и резервов. "Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - сказал Зеленский.

Также начата работа над всеобъемлющей концепцией развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.

"Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.", - подчеркнул президент.

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Темы: ставкаЗеленскийвойна
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