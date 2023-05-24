Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму

Окупанти в Криму заявили, що "націоналізували" квартиру першої леді Олени Зеленської і спрямують кошти від її продажу "на потреби" війни; також вилучено торгові площі, бенефіціаром яких є колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, та низку інших об’єктів.

Джерело: ТАСС, призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram, Яценюк у Facebook

Деталі: Крім квартири Зеленської, окупанти привласнили ще 57 об'єктів власності, які, як стверджують росЗМІ, належать українським олігархам. Зокрема:

виноробне виробництво "Алеф-Виналь-Крим", що належить бізнесмену Вадиму Єрмолаєву;

торгові площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких є колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк;

сільгосппідприємство в Ленінському районі "Семисотка і компанія", яке пов'язане з оточенням Арсена Авакова;

розташована в Сімферополі будівля організації "Меджліс кримсько-татарського народу".

На "націоналізованих" підприємствах введено "тимчасове управління".

Доповнено: Так званий "спікер Держради Криму" Володимир Константинов заявив, що кошти від продажу "націоналізованої" квартири Зеленської в Ялті спрямують "на потреби" війни Росії проти України. Також, за його словами, кошти підуть на допомогу сім'ям окупантів, які загинули на війні.

Яценюк назвав інформацію про нібито "націоналізацію" його торгових площ у Ялті, "тупою брехнею", за допомогою якої колаборанти хочуть вислужитися перед Путіним.

""Торгові площі" в Ялті – така сама маячня сивої кобили Аксьонова, як і безліч фейків російської пропаганди про 24 вілли в Маямі, проживання за кордоном, участь у чеченській війні, "перший мільярд" тощо", − написав Яценюк.