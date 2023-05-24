Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму

Оккупанты в Крыму заявили, что "национализировали" квартиру первой леди Елены Зеленской и направят средства от ее продажи "на нужды" войны; также изъяты торговые площади, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Арсений Яценюк, и ряд других объектов.

Источник: ТАСС, назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram, Яценюк в Facebook

Детали: Кроме квартиры Зеленской в Ялте, оккупанты присвоили еще 57 объектов собственности, которые, как утверждают росСМИ, принадлежат украинским олигархам. В частности:

Реклама:

винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежавшее бизнесмену Вадиму Ермолаеву;

торговые площади "Скай плаза" в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

Сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания", которое связано с окружением украинского политика Арсена Авакова.

расположенное в Симферополе здание организации "Меджлис крымско-татарского народа".

На "национализированных" предприятиях введено "временное управление".

Дополнено: Так называемый "спикер Госсовета Крыма" Владимир Константинов заявил, что средства от продажи "национализированной" квартиры Зеленской в Ялте направят "на нужды" войны России против Украины. Также, по его словам, средства пойдут на помощь семьям оккупантов, погибших на войне.

Яценюк назвал информацию о якобы "национализации" его торговых площадей в Ялте, "тупой ложью", с помощью которой коллаборанты хотят выслужиться перед Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

""Торговые площади" в Ялте − такой же бред сивой кобылы Аксенова, как и множество фейков российской пропаганды о 24 виллах в Майами, проживании за границей, участии в чеченской войне, "первом миллиарде" и т.д.", - написал Яценюк.