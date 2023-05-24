У Росії конструктора "оборонки" звинувачують у передачі військових даних українській розвідці

У Ростові-на-Дону затримали росіянина, якого звинувачують у допомозі Україні, скриншот

Російські силовики схопили в Ростові-на-Дону конструктора оборонно-промислового підприємства, якого звинувачують у передачі українській розвідці даних про підприємства ОПК, засоби протиповітряної оборони Росії та розміщення військових у місті.

Джерело: сайт ФСБ, ТАСС у Telegram

Деталі: Федеральна служба безпеки Російської Федерації 24 травня заявила, що задокументувала і припинила протиправну діяльність інженера-конструктора одного з підприємств оборонно-промислового комплексу в м. Ростов-на-Дону.

За твердженням ФСБ, з лютого до квітня 2023 року "цей громадянин Росії під час листування в інтернет-месенджерах зі співробітником ГУР МО України, виконуючи його завдання, а також ініціативно передавав інформацію про розташування підприємств ОПК, а також засобів ППО та особового складу ЗС РФ, розміщених на території м. Ростова-на-Дону".

Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу за ст. 275 КК РФ "Державна зрада" у формі шпигунства.

ТАСС оприлюднив відео затримання чоловіка.