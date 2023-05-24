В России конструктора "оборонки" обвиняют в передаче военных данных украинской разведке

В Ростове-на-Дону задержали россиянина, которого обвиняют в помощи Украине, скриншот

Российские силовики схватили в Ростове-на-Дону конструктора оборонно-промышленного предприятия, которого обвиняют в передаче украинской разведке данных о предприятиях ОПК, средствах противовоздушной обороны России и размещении военных в городе.

Источник: сайт ФСБ, ТАСС в Telegram

Детали: Федеральная служба безопасности Российской Федерации 24 мая заявила, что задокументировала и пресекла противоправную деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в г. Ростов-на-Дону.

По утверждению ФСБ, с февраля по апрель 2023 года "этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории г. Ростова-на-Дону".

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена" в форме шпионажа.

ТАСС обнародовал видео задержания мужчины.