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Шойгу пригрозив реагувати "вкрай жорстко" після прориву у Бєлгородській області

Тетяна ЛозовенкоСереда, 24 травня 2023, 14:40
Шойгу пригрозив реагувати вкрай жорстко після прориву у Бєлгородській області
ШОЙГУ, GETTY IMAGES

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Бєлгородській області нібито ліквідовано 70 українських бійців, а також запевнив, що буде реагувати "вкрай жорстко і оперативно" на подібні атаки.

Джерело: російський РБК із посиланням на заяву Шойгу 

Пряма мова: "Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття Державного кордону Західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуто на територію України, де по них продовжувалося нанесення поразки до повної ліквідації. 

На подібні дії українських бойовиків і надалі реагуватимемо оперативно і гранично жорстко".

Деталі: Він заявив, що нібито було знищено понад 70 "українських націоналістів", а також автомобільну та бронетанкову техніку. 

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Теми: РосіяМіноборонидиверсанти
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