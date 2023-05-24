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Шойгу пригрозил реагировать "крайне жестко" после прорыва в Белгородской области

Татьяна ЛозовенкоСреда, 24 мая 2023, 14:40
Шойгу пригрозил реагировать крайне жестко после прорыва в Белгородской области
ШОЙГУ, GETTY IMAGES

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Белгородской области якобы ликвидировано 70 украинских бойцов, а также заверил, что будет реагировать "крайне жестко и оперативно" на подобные атаки.

Источник: российский РБК со ссылкой на заявление Шойгу 

Прямая речь: "Во время контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации".

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Детали: Шойгу пригрозил, что российское Минобороны "и в дальнейшем будет оперативно и крайне жестко реагировать" на действия Киева, подобные атаке в Белгородской области.

Он заявил, что было уничтожено более 70 "украинских националистов", а также автомобильная и бронетанковая техника.

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Темы: РосcияМинобороныдиверсанты
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