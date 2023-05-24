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ВООЗ засудила російську агресію: прийнято резолюцію

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 15:05
ВООЗ засудила російську агресію: прийнято резолюцію
Фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила в середу, 24 травня, резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи.

Джерело: Reuters

Деталі: Пропозиція була прийнята 80 голосами проти 9, 52 утрималися і 36 країн були відсутні.

Очолювана Заходом пропозиція, висунута на щорічній асамблеї ВООЗ, також містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.

Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти "політизації" цього органу.

Теми: ВООЗвійнаУкраїнаРосія
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