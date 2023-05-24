ВООЗ засудила російську агресію: прийнято резолюцію

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила в середу, 24 травня, резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи.

Джерело: Reuters

Деталі: Пропозиція була прийнята 80 голосами проти 9, 52 утрималися і 36 країн були відсутні.

Реклама:

Очолювана Заходом пропозиція, висунута на щорічній асамблеї ВООЗ, також містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.

Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти "політизації" цього органу.