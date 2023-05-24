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ВОЗ осудила российскую агрессию: принята резолюция

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 15:05
ВОЗ осудила российскую агрессию: принята резолюция
Фото: Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла в среду, 24 мая, резолюцию, в которой осуждает агрессию России против Украины, в том числе нападения на медицинские учреждения.

Источник: Reuters

Детали: Предложение было принято 80 голосами против 9, 52 воздержались и 36 стран отсутствовали.

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Возглавляемое Западом предложение, выдвинутое на ежегодной ассамблее ВОЗ, также содержит призыв по оценке влияния российской агрессии на сектор здравоохранения.

Россия подала встречное предложение, которое признавало чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в Украине, но не упоминала о собственной роли в войне. Это предложение было отклонено.

После голосования представитель России заявил ассамблее, что она не против работы ВОЗ в Украине, но против "политизации" этого органа.

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Темы: ВОЗвойнаУкраинаРосcия
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