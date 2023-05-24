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Окупанти знову обстріляли Нью-Йорк: постраждала неповнолітня

Валентина РоманенкоСереда, 24 травня 2023, 15:27

Під час обстрілу селища міського типу Нью-Йорк Донецької області у середу 24 травня постраждала неповнолітня дитина.

Джерело: Торецька міська військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні вдень, під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк, постраждала ще одна дитина. Дівчина 2008 р.н. отримала, на щастя, незначні поранення.

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Батьки! Ситуація в громаді вкрай небезпечна! Подбайте про безпеку своїх дітей. Ворог не жаліє нікого! Евакуюйтесь! Збережіть життя та здоров'я своїх рідних, бо ви несете за них відповідальність, не тільки моральну та фізичну, а й юридичну".

Деталі: Місцева влада наполегливо закликає до евакуації з небезпечних регіонів.

Теми: Донецька областьвійна
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