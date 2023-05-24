Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты снова обстреляли Нью-Йорк: пострадала несовершеннолетняя

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 15:27

Во время обстрела поселка городского типа Нью-Йорк Донецкой области в среду 24 мая пострадал несовершеннолетний ребенок.

Источник: Торецкая городская военная администрация

Дословно: "Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок. Девочка 2008 г.р. получила, к счастью, незначительные ранения.

Родители! Ситуация в громаде крайне опасна! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого! Эвакуируйтесь! Сохраните жизнь и здоровье своих родных, потому что вы несете за них ответственность, не только моральную и физическую, но и юридическую".

Детали: Местные власти настойчиво призывают к эвакуации из опасных регионов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Донецкая область
За сутки два человека погибли и 17 получили ранения в результате обстрелов
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Авдеевке: под завалами люди
Россияне снова сосредоточились на Белогоровке, Кизомысе и Херсоне – ОВА
Последние новости
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
17:21
Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно
17:06
Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры
Все новости...
Реклама: