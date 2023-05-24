Оккупанты снова обстреляли Нью-Йорк: пострадала несовершеннолетняя

Во время обстрела поселка городского типа Нью-Йорк Донецкой области в среду 24 мая пострадал несовершеннолетний ребенок.

Источник: Торецкая городская военная администрация

Дословно: "Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок. Девочка 2008 г.р. получила, к счастью, незначительные ранения.

Родители! Ситуация в громаде крайне опасна! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого! Эвакуируйтесь! Сохраните жизнь и здоровье своих родных, потому что вы несете за них ответственность, не только моральную и физическую, но и юридическую".

Детали: Местные власти настойчиво призывают к эвакуации из опасных регионов.