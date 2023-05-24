Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты снова обстреляли Нью-Йорк: пострадала несовершеннолетняя

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 15:27

Во время обстрела поселка городского типа Нью-Йорк Донецкой области в среду 24 мая пострадал несовершеннолетний ребенок.

Источник: Торецкая городская военная администрация

Дословно: "Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок. Девочка 2008 г.р. получила, к счастью, незначительные ранения.

Реклама:

Родители! Ситуация в громаде крайне опасна! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого! Эвакуируйтесь! Сохраните жизнь и здоровье своих родных, потому что вы несете за них ответственность, не только моральную и физическую, но и юридическую".

Детали: Местные власти настойчиво призывают к эвакуации из опасных регионов.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: