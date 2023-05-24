Окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС – ГУР

Російські загарбники тримають біля кожного із енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції від 5 до 20 одиниць техніки.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.

Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.

На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки".

Деталі: Кількість транспорту та військовослужбовців РФ на ЗАЕС постійно змінюється.

За інформацією ГУР, біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки.

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Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані.

ГУР повідомляє, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка.

Співробітників ЗАЕС, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію.

За даними розвідки, тих, хто намагався провести контрольні обходи, били та катували: "Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані".

Зазначається, що дії росіян вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення.