Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС – ГУР

Альона Мазуренко Середа, 24 травня 2023, 15:36
Окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС – ГУР
фото ГУР

Російські загарбники тримають біля кожного із енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції від 5 до 20 одиниць техніки.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.

Реклама:

Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.

На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки".

Деталі: Кількість транспорту та військовослужбовців РФ на ЗАЕС постійно змінюється.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ГУР, біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки.

 

Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані.

ГУР повідомляє, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка.

Співробітників ЗАЕС, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію.

За даними розвідки, тих, хто намагався провести контрольні обходи, били та катували: "Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані".

Зазначається, що дії росіян вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення.

Теми: ЗАЕСокупаціявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: