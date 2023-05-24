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Оккупанты продолжают свозить военную технику к энергоблокам ЗАЭС – ГУР

Алена МазуренкоСреда, 24 мая 2023, 15:36
Оккупанты продолжают свозить военную технику к энергоблокам ЗАЭС – ГУР
фото ГУР

Российские захватчики держат возле каждого из энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции от 5 до 20 единиц техники.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.

Сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют в качестве логистической и военной базы.

На этих площадках на постоянной основе находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики".

Детали: Количество транспорта и военнослужащих РФ на ЗАЭС постоянно меняется.

По информации ГУР, у каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники.

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Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23.00 до 5.00). Все грузовики плотно затентованы.

ГУР сообщает, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка.

Сотрудников ЗАЭС, которые должны проводить осмотр энергоблоков минимум 1-2 раза в неделю, не допускают на контролируемую территорию.

По данным разведки, тех, кто пытался провести контрольные обходы, избивали и пытали: "Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии".

Отмечается, что действия россиян уже привели к ряду аварийных ситуаций, во время которых ЗАЭС отключалась от энергопитания.

Темы: ЗАЭСоккупациявойнаразведка
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